Marcel Hirschers Biografie: Erste Auszüge aus dem neuen Buch

Am 25. November erscheint das Buch "Marcel Hirscher - Die Biografie" (egoth-Verlag). Ein 300-Seiten-Rückblick auf die Karriere des pensionierten Ausnahme-Skifahrers.

"Was mich als Sportler gut gemacht hat, ist jetzt nervig. Vor allem für mein Umfeld. Das Tempo, das ich in meiner Karriere gegangen bin, ist einfach nicht alltagstauglich", gesteht der 30-Jährige nach dem Ende seiner Karriere.

Papa Ferdinand, Jugendfreund Matthias Walkner, Felix Neureuther, Aksel-Lund Svindal, Ingemar Stenmark sowie seine Physiotherapeuten und Servicemännern blicken auf die vergangenen Jahre im Ski-Weltcup zurück.

Und dabei gibt es großes Lob von Stenmark: "Marcel ist der beste Skifahrer, den es jemals gab. Er hat achtmal in Serie den Gesamt-Weltcup gewonnen. Das Skifahren zu Marcels Zeiten war viel kraftvoller. Es war schwieriger als bei mir, so viele Rennen zu gewinnen."

Auszüge aus "Marcel Hirscher":

Marcel Hirscher über seine mentale Stärke: "Da war ein Fass, das ich aufmachen konnte, wenn ich wollte und wenn ich es unbedingt brauchte. Ganz ehrlich: Manchmal war ich mir selbst ein Rätsel, wie ich das alles geschafft habe."

Marcel Hirscher über Olympia: "Klar bin ich froh, dass ich auch meine Olympia-Goldene hab. Und im Leben ist es halt fast immer so: in Erinnerung bleiben die schönen Dinge. Aber dieses Tohuwabohu, diese Reglementierungen. Irgendwie fühlt man sich als Sportler am Ende des Tages nur noch als Produkt. Wirklich warm bin ich mit Olympia nie geworden... Durch all diese Erlebnisse wurde Olympia für mich doch ziemlich entzaubert."

© GEPA

Marcel Hirscher über das WM-Abfahrtstraining 2009 in Val d'Isere: "Ich hab mich hingelegt und zu weinen begonnen."

Marcel Hirscher über seine Ehefrau Laura: "Sie hat mich als Nobody kennengelernt. Sie ist mit mir den gesamten Weg gegangen. Ohne Laura würde es all diese Kugeln und Medaillen nicht geben, ganz sicher nicht.... Die ‚first lady' im österreichischen Skisport!? Völliger Blödsinn. Laura konnte plötzlich nicht mehr in die Discos und Clubs gehen, in denen sie sonst gerne war. Weil alle gesagt haben: ‚He, zahl amal a Runde!' Nur, weil sie sich in den ‚Falschen' verliebt hat!? Sie hat sich wirklich einiges anhören müssen."

Marcel Hirscher über die Einfädleraffäre: "Es gab Morddrohungen gegen meine ganze Familie. Wir sind alle miteinander daheim gesessen, ich wurde von Leibwächtern bewacht und wir alle waren der Verzweiflung nah."

Marcel Hirscher über den Drohnen-Crash in Madonna: "Wäre ich eine Zehntelsekunde langsamer gewesen, wäre ich wahrscheinlich schwer verletzt oder vielleicht sogar ausgeknipst worden. So viele Schutzengeln werde ich hoffentlich nie wieder in meinem Leben brauchen."

Marcel Hirscher über die Welle der Popularität, die ihn im wahrsten Sinne des Wortes überrollt hat: "Niemand hat mich auch nur im Geringsten darauf vorbereitet, was passiert, wenn du mit Anfang 20 als Österreicher den Gesamt-Weltcup gewinnst, im Rampenlicht stehst und bei der Heim-WM in Schladming Weltmeister wirst."

Marcel Hirscher vor der WM-Kombination 2017 in St. Moritz: "Wenn's mich auf die Goschn haut, hör ich mit dem Skifahren auf. Das ist mein voller Ernst. Dann war's das!"

Marcel Hirscher über sein letztes Gold bei der WM 2019 in Aare: "Das letzte Gold meiner Karriere hatte einen sehr hohen Preis. Noch einmal Weltmeister zu werden, das hab ich teuer bezahlt."

Favoriten auf den Gesamtweltcup 2019/20: Die Top-12 der möglichen Hirscher-Erben © GEPA 1/17 Nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher werden die Karten im Rennen um den Gesamtweltcup bei den Herren neu gemischt. SPOX stellt die zwölf Läufer mit den größten Chancen auf die große Kristallkugel vor. © getty 2/17 Alexis Pinturault (Frankreich): Mit bislang 23 Weltcupsiegen hinter Ted Ligety (USA, 25) der erfolgreichste aktive Rennläufer. Kam gegen Ende der vergangenen Saison nach Material-Umstellungen besser in Fahrt und landete acht Mal auf dem Podest. © GEPA 3/17 Hat im Riesenslalom und in der Kombination die größten Siegchancen, kann aber auch im Slalom und im Super-G auf das Podest fahren. Zusammen mit den Parallel-Rennen in fünf Disziplinen gefährlich, auch deshalb der Top-Favorit auf den Gesamtweltcup. © getty 4/17 Henrik Kristoffersen (Norwegen): Bislang 18 Mal im Weltcup siegreich. Entwickelte sich im vergangenen Jahr vom Slalom-Spezialisten zum Riesenslalom-Sieger. Fuhr in seiner gesamten Karriere erst eine Kombination und bestritt noch keinen Super-G. © GEPA 5/17 "Den größten Druck haben jetzt Kristoffersen und Pinturault“, meint ÖSV-Sportchef Giger. Der Norweger muss beide technischen Disziplinen dominieren, oder sein Arbeitspensum in die Höhe schrauben. Es deutet vieles auf einen spannenden Zweikampf hin. © GEPA 6/17 Dominik Paris (Italien): Seine Interviews sind legendär. Wenn einem Speed-Spezialisten Chancen auf den Gesamtweltcup nachgesagt werden, dann dem sympatischen Südtiroler. Paris gewann sagenhafte sieben der letzten neun Speed-Rennen im Weltcup. © GEPA 7/17 Im Technik-lastigen Weltcup braucht Paris aber erneut Seriensiege, um mit Pinturault und Kristoffersen mitzuhalten. Paris‘ seltene Ausflüge in die alpine Kombination waren bislang ohne Ertrag. Auf Parallel-Rennen verzichtete er bislang völlig. © GEPA 8/17 Kjetil Jansrud (Norwegen): Flog im Vorjahr aufgrund einer Verletzung im Kitz-Training unter dem Radar. Holte dann bei der WM Abfahrts-Gold und zählt mit 22 Weltcupsiegen zu jenen Speedläufern, die auch in RTLs und Parallel-Rennen punkten können. © GEPA 9/17 Vincent Kriechmayr (Österreich): Der gefährlichste ÖSV-Speedfahrer, weil der konstanteste. Im Vorjahr Fünfter im Gesamtweltcup, kämpfte mit Feuz lange um Super-G-Kristall. Kann als fleißiger Punktehamster in zwei Disziplinen gefährlich werden. © GEPA 10/17 Marco Schwarz (Österreich): Wird gerne als erster ÖSV-Hirscher-Nachfolger genannt, feierte in der letzten Saison seine ersten Weltcup-Siege. Erlitt im Februar einen Kreuzbandriss, die neue Saison dient eher dem Aufbau, für Kristall kommt sie zu früh. © GEPA 11/17 Manuel Feller (Österreich): Für seine Haarpracht und lose Zunge, aber auch für eine riskante Fahrweise bekannt. Stand bislang vier Mal am Podium, im letzten Jahr fehlte nicht viel auf den ersten Weltcup-Sieg. Beim Alles-oder-Nichts-Feller weiß man nie. © GEPA 12/17 Beat Feuz (Schweiz): Steht der Kugelblitz am Start, purzelt normal die Bestzeit. Wurde 2018/19 als einziger Athlet Paris gefährlich, hatte aber die entscheidenden Hundertsel nicht auf seiner Seite. Im letzten Jahr Sechster im Gesamtweltcup. © getty 13/17 Mauro Caviezel (Schweiz): Beendete im Vorjahr drei(!) Disziplinen-Wertungen in den Top-Fünf. Gewann noch nie ein Weltcup-Rennen, gilt als zuverlässiger Punktehamster in Speed & Kombi trotzdem als größte Hoffnung der Eidgenossen. © GEPA 14/17 Clement Noel (Frankreich): Der Slalom-Shootingstar der vergangenen Saison. Gewann nicht weniger als die Slalom-Klassiker von Wengen & Kitz, zudem triumphierte er in Soldeu. Ging bei der WM leer aus. Noch ist unklar, was er im RTL zustande bringt. © GEPA 15/17 Ramon Zenhäusern (Schweiz): Der Meister der Crossblock-Technik in Parallel-Rennen. Der Zwei-Meter-Hüne motiviert sich mit Brunftschreien für seine Weltcup-Auftritte, wurde bislang aber nur im Slalom laut. © GEPA 16/17 Marco Odermatt (Schweiz): Was macht der 24. im Gesamtweltcup auf der Liste der Favoriten? Bei der Junioren-WM gewann er FÜNF (!) Mal Gold. Zeigte im Finish seiner ersten Weltcup-Saison sein Talent. Künftiger Gesamtweltcupsieger, hands down. © getty 17/17 Dark Horses: Daniel Yule (SUI), Andre Myhrer (SWE) (jeweils Slalom-Spezialist), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Matthias Mayer (AUT), Max Franz (AUT), Christof Innerhofer (ITA) (jeweils Speed-Fahrer).

Ferdinand Hirscher über den jungen Marcel bei den Jugend-Meisterschaften in Turnau: "Ich hatte Marcel vor einem Hügel gewarnt. Er ist trotzdem drüberradiert und in den Wald gefahren. Marcel fuhr vom Wald zurück auf die Piste und fuhr weiter ins Ziel. Bei der Siegerehrung haben sie ausgerufen: ‚Staatsmeister in der Kombination: Marcel Hirscher!' Was da für ein Wirbel war, alle dachten, dass das unmöglich sei, der Hirscher ist ja im Wald gestanden. Aber er war trotzdem der Schnellste. Es war unglaublich, wie schnell der Bub skigefahren ist."

Ferdinand Hirscher über Marcels Sölden-Sieg 2014: "Wir waren im Pitztal, nichts ist gegangen. Ich ging zum Hotel Vier Jahreszeiten und wollte mir eine Kreissäge ausborgen. Die haben mich zum Bauern gegenüber geschickt. Der Bauer hatte eine Kreissäge, allerdings mit einem komplett rostigen Sägeblatt. Mit dem hab ich die Oberfläche des Skis

von vorne bis hinten aufgeschnitten und dann präpariert. Das war dann der Ski, mit dem Marcel in Sölden mit Riesenvorsprung gewonnen hat ..."

Reinfried Herbst, der in frühen Jahren wichtiger Ansprechpartner von Marcel war: "Marcel hat sein Team, seine spezielle Betreuung, voll und ganz verdient. Aber es ging in manchen Phasen auf Kosten von uns ‚Alten'. Wir hatten teilweise nicht einmal mehr einen Trainer, weil sich alle um Marcel kümmerten. Wir blieben gemäß unserem Gefühl auf der Strecke",

Felix Neureuther über den WM-Slalom 2013 in Schladming: "Ich hab geführt, ich hätte WM-Gold gewonnen. Aber ich stand im Ziel, schloss die Augen, saugte die Atmosphäre förmlich auf und sagte mir: Hoffentlich gewinnt Marcel, ich will erleben, was da los ist, wenn Marcel hier Gold holt."

Marcel Hirscher: Erfolge im Weltcup, bei WMs & Olympia

Hirscher gewann in seiner Karriere 67 Rennen im alpinen Skiweltcup (32 Slaloms, 31 RTLs, 3 Parallel-Rennen,. 1 Super-G). Zudem gewann er 14 Medaillen bei Großereignissen, keine einzige in Bronze.