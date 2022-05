Bittere Diagnose: Wiener UFC-Star Aleksandar Rakic schwer verletzt

Aleksandar Rakics Niederlage gegen Jan Blachowicz in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat schwere Folgen: Der Wiener hat sich schwer am Knie verletzt.

Mit einem Sieg gegen Jan Blachowicz in der Lightheavyweight-Division hätte sich Aleksandar Rakic berechtigte Hoffnungen auf einen Titelkampf machen können. Und so startete er auch in sein Duell mit dem Polen, nach einer ausgeglichenen ersten Runde übernahm Rakic in der zweiten Runde das Kommando und hielt den Veteran am Boden.

Doch in Runde drei verdrehte sich der Österreicher bei einem Schritt zurück das rechte Knie und ging sofort zu Boden - der Kampf war vorbei. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss, eine Operation ist notwendig. Doppelt übel: Rakic riss sich bereits das Kreuzband im linken Knie zweimal. "Ich werde auch diese Verletzung bewältigen", so Rakic via Twitter.

Zuvor äußerte sich der Halbschwergewichts-Star bereits via Instagram: "Es war ein tolles Duell, leider nicht mit dem Ende das Jan, ich oder die Fans uns gewünscht hätten. Ich habe mir diese Verletzung vor drei Wochen im Trainingscamp zugezogen. Ich habe die ersten beiden Runden gewonnen, bis mein Knie nachgegeben hat. Ich hätte ihn auseinandergenommen. Dennoch gratuliere ich Jan, ich hoffe wir sehen uns in einem Rematch."

Titelträger Glover Teixeira wird seinen Gürtel nun am 11. Juni bei UFC 275 gegen Jiří Procházka aus Tschechien verteidigen, dann bekommt wohl Blachowicz seine Chance auf Gold.