UFC: McGregor vs. Poirier heute in Österreich live im TV und Livestream sehen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt der dritte Fight zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier. Wir zeigen euch, wer McGregor vs. Poirier III live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Wer holt sich die Trilogy? Im ersten Duell schickte McGregor seinen Gegenüber Poirier via K.o. in der ersten Runde auf den Boden, im Rückkampf im Jänner war Poirier mit harten Leg-Kicks und einem Knockout-Sieg gegen den irischen Super-Star in Runde zwei erfolgreich. Nun geht es um alles - und einen Titelkampf gegen Lightweight-Champion Charles Oliveira voraussichtlich Ende des Jahres.

Obwohl die Wettbüros Poirier in der Favoritenrolle sehen, glaubt Champion Oliveira an einen weiteren magischen Moment von McGregor. "Im letzten Kampf habe ich auf Poirier gewettet und er hat mich nicht enttäuscht. Nun tippe ich auf Conor. Er ist jetzt fokussierter, hat den besseren Spirit. Jetzt gewinnt Conor."

Der erste Kampf der Maincard beginnt am Sonntag (11. Juli) um 4 Uhr, McGregor vs. Poirier geht dann voraussichtlich um 6 Uhr los.

UFC 264: Die Fight Card im Überblick

Beginn Gewichtsklasse Duell Main Card Leichtgewicht Conor McGregor vs. Dustin Poirier Main Card Weltergewicht Gilbert Burns vs. Stephen Thompson Main Card Schwergewicht Greg Hardy vs. Tai Tuivasa Main Card Bantamgewicht (F) Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya Main Card (ab 4 Uhr) Bantamgewicht Sean O'Malley vs. Kris Moutinho Prelims Weltergewicht Carlos Condit vs. Max Grffin Prelims Weltergewicht Niko Price vs. Michael Pereira Prelims Federgewicht Ryan Hill vs. Ilia Topuria Prelims (ab 2 Uhr) Mittelgewicht Trevin Giles vs. Dricus Du Plessis Early Prelims Fliegengewicht (F) Jennifer Maia vs. Jessica Eye Early Prelims Mittelgewicht Omari Akhmedov vs. Brad Tavares Early Prelims Fliegengewicht Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera Early Prelims (ab 0.15 Uhr) Mittelgewicht Hu Yaozong vs. Alen Amedovski

UFC 264: Conor McGregor vs Dustin Poirier III im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zu Livebildern, wollt den Kampf aber auf keinen Fall verpassen? Dann schaut bei SPOX vorbei! Dort versorgen wir Euch mit einem Liveticker, der alle fünf Kämpfe der Maincard beinhaltet.

Conor McGregor, Übertragung: UFC-Kampf gegen Dustin Poirier heute live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte für die UFC liegen in Deutschland bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt somit auch UFC 264 inklusive McGregor gegen Poirier III. Um 4 Uhr beginnt die Übertragung, Ihr habt dabei die Wahl zwischen den amerikanischen und deutschen Kommentatoren.

DAZN hat nicht nur UFC-Spitzenkämpfe im Angebot, sondern überträgt auch haufenweise andere Sportarten im Livestream.

Um auf all diese Sportarten und Livestreams zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abonnement.