Tennis: Früherer Muster-Coach Leitgeb gestorben

Der österreichische Sport trauert um Ronald Leitgeb: Der langjährige Tennistrainer- und Funktionär ist unerwartet im Alter von 62 Jahren verstorben, dies bestätigte der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Mittwoch. Leitgeb hinterlässt seine Frau Bettina sowie Sohn Florian.

Seine größten Erfolge feierte Leitgeb an der Seite des früheren French-Open-Siegers Thomas Muster, den er nach dem Triumph in Paris 1995 auch an die Spitze der Weltrangliste führte. Von 1994 bis 1997 war er zudem Davis-Cup-Kapitän des ÖTV, dem Leitgeb später von 2012 bis 2015 als Präsident vorstand.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

"Mit Ronnie Leitgeb verliert Österreichs Tennis und auch der österreichische Tennisverband eine seiner schillerndsten und bedeutendsten Persönlichkeiten aus den vergangenen Jahrzehnten", sagte ÖTV-Präsident Martin Ohneberg.