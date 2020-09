US Open Halbfinale: Dominic Thiem gegen Daniil Medvedev live im Free-TV, Livestream & Liveticker

In der Nacht von Freitag auf Samstag findet bei den US Open das große Duell zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev um den Einzug ins Finale statt. SPOX zeigt, wo der Halbfinal-Kracher im Fernsehen, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Dominic Thiem steht kurz vor seinem vierten Major-Endspiel, doch zuvor wartet mit Daniil Medvedev noch ein harter Brocken, der im Gegensatz zu den bisherigen Gegner sein Niveau über Dauer halten kann. "Der spielt richtig gut und zweitens spielt der seinen Höchstlevel so lange das Match halt dauert", erklärte Thiem am Donnerstag kurz nach Mitternacht Ortszeit in der Video-Pressekonferenz.

Medvedev habe keine großen Leistungsschwankungen. "Er hat fast einen Nadal nach 0:2-Sätzen letztes Jahr im Finale besiegt", erinnerte Thiem. Doch auch er selbst hatte dem spanischen Superstar vor zwei Jahren im Viertelfinale eines seiner besten Matches im US-Open-Viertelfinale geliefert. "Das Gleiche gilt für mich: ich kann natürlich auch vier, fünf Stunden absolutes Toplevel spielen. Meine Aufgabe wird sein, genau das abzurufen und wenn das passiert, wird es sicher ein supergeiles Match", prophezeit Thiem.

Thiem gegen Medvedev im Free-TV und Livestream

Der Privatsender ServusTV sicherte sich unter anderem die Rechte für alle Spiele von Dominic Thiem bei den US Open. Der Sender zeigt an diesem Freitag alle Partien, beginnend um 22.00 Uhr. Laut Veranstalter starten Thiem und Medvedev nicht vor 23.30 Uhr MESZ. Der Sender hat das Match auf 0.40 Uhr geplant. Zudem ist die Übertragung auch auf servustv.com per Livestream möglich.

Thiem vs. Medvedev im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr auch ohne Fernseh- bzw. Streaming-Gerät immer auf dem Laufenden.

US Open: Halbfinale der Damen

Uhrzeit Spieler A Spieler B Platz Fr., 1 Uhr Jennifer Brady (USA/28) Naomi Osaka (JPN/4) Arthur Ashe Stadion Fr., ca. 2.15 Uhr Serene Williams (USA/3) Viktoria Azarenka (BEL) Arthur Ashe Stadion

US Open: Halbfinale der Herren

Runde Spieler A Spieler B Platz Fr., nicht vor 22.00 Uhr Alexander Zverev (GER/3) Pablo Carreno Busta (ESP/20) Arthur Ashe Stadion Fr., nicht vor 23.30 Uhr Dominik Thiem (AUT/2) Daniil Medvedev (RUS/3) Arthur Ashe Stadion

Medvedev mit leichtem Handicap

Mit seinem Mix aus Offensive und Defensive war Thiem ebenso zufrieden wie mit seinem Slice. "Der wird auch wichtig im Hinblick auf die nächste Partie, dass ich dem Medvedev verschiedene Treffpunkte gebe, weil in einer gewissen Höhe macht er keinen Fehler, vor allem auf der Rückhand."

Medvedev hat sich im Finish seines Spiels gegen Andrej Rublew (RUS-10) an der Schulter behandeln lassen. "Meine Schulter hat nur ein wenig zu schmerzen begonnen", sagte der Russe. Der 7:6,6:3,7:6-Erfolg über seinen Landsmann hat ihn physisch gefordert, Medvedev gab auch zu, dass er "ein bisschen Krämpfe" hatte.

Zum Gegner Thiem musste sich der Weltranglisten-Fünfte ein wenig korrigieren. "Dominic ist ein harter Gegner, besonders natürlich auf Sand. Das habe ich letztes Jahr im Finale von Barcelona zu spüren bekommen. Auf Hartplatz ist es ein bisschen leichter, aber wenn ich leichter sage: er war ja gerade im Finale der Australian Open. Für mich wird es leichter auf Hartplatz als auf Sand."