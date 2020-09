In seinem ersten Match bei den US Open 2020 trifft Dominic Thiem heute auf den spanischen Außenseiter Jaume Munar. Wir informieren Euch hier im Liveticker über alles Wichtige zum Auftritt der Nummer zwei der Setzliste.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

US Open: Dominic Thiem gegen Jaume Munar heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Thiem und Munar trafen bisher dreimal aufeinander. Die Bilanz spricht klar für Thiem, der lediglich einen Satz abgeben musste. Im Achtelfinale der Rio Open im Februar wehrte sich die Nummer 105 der Welt jedoch hartnäckig und verlor nur knapp mit 7:6, 3:6 und 4:6. "Die drei Matches gegen ihn waren alle sehr knapp. In Rio war ich Satz und Break hinten, habe fast verloren", sagte Thiem.

Vor Beginn:

Die Partie ist als zweites Match im Louis Armstrong Stadium, dem zweitgrößten Platz der Anlage, angesetzt. Zuvor steht um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Damen-Match Muchova vs. Williams an. Somit wird der Österreicher sein Spiel ab ca. 18.45 Uhr beginnen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker des Erstrundenmatches bei den US Open zwischen Dominic Thiem und Jaume Munar.

US Open: Thiem vs. Munar heute live im TV und Livestream

Die US Open sind in Österreich live und exklusiv bei Servus TV zu sehen. Dort werden alle Spiele von Dominic Thiem sowie die Top-Spiele des Turniers in voller Länge ausgestrahlt.

Zudem bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an, mit dem Ihr auch auf Euren mobilen Endgeräten mitfiebern könnt. Servus TV hat die Übertragung für 18:40 Uhr angesetzt.

US Open, Herren: Die Top Ten der Setzliste

Mit Rafael Nadal und Roger Federer fehlen gleich zwei eigentliche Turnierfavoriten. Thiem gehört als Nummer zwei der Setzliste zum engsten Favoritenkreis, an erster Stelle ist jedoch Cincinnati-Sieger Novak Djokovic zu nennen.