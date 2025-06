Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic im Halbfinale der French Open heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Tennis im TV sowie Livestream?

Wer zeigt die Halbfinals der French Open live? SPOX hat alle Infos!

Die French Open gehen in die Finale Phase! Am heutigen Freitag stehen die beiden Herren-Halbfinals des Wettbewerbs an. Während bereits um 14:30 Lorenzo Musetti auf Carlos Alcaraz trifft, bekommt es Jannik Sinner um 19:00 Uhr mit Novak Djokovic zu tun.

Wo Ihr die Matches live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX!