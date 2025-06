Krimi in Paris! Überragende Coco Gauff gewinnt Finale der French Open gegen Aryna Sabalenka nach Rückstand

In einem denkwürdigen Finale schlägt Coco Gauff die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und holt zum ersten Mal den French-Open-Titel.

Coco Gauff hob grinsend den Deckel des wunderbar silbern glitzernden Coupe Suzanne Lenglen hoch und linste neugierig hinein. Doch eine weitere dicke Überraschung hielt dieser ohnehin schon so wilde Tag für die überglückliche French-Open-Siegerin nicht mehr bereit. "Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich hier so viel Liebe erfahre", rief die 21-Jährige dem Pariser Publikum entgegen, während ihre schwer geschlagene Gegnerin Aryna Sabalenka still in sich hinein weinte.