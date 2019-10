Dominic Thiem - Matteo Berrettini: Halbfinale der Erste Bank Open im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nachdem Dominic Thiem im Viertelfinal-Duell gegen Pablo Carreno Busta schon nach 20 Minuten und 5:0-Führung den Aufstieg feiern durfte, trifft Österreichs Tennis-Ass im Halbfinale der Erste Bank Open in Wien auf den Italiener Matteo Berrettini (ab 14 Uhr im LIVETICKER). SPOX zeigt, wo die Partie im Fernsehen, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Der topgesetzte Niederösterreicher führte gegen den Spanier Carreno Busta mit 5:0, ehe sein Gegner wegen Rückenschmerzen aufgeben musste. Thiem kämpft am Nationalfeiertag um sein erstes Endspiel in der Stadthalle. Gegen Berrettini hat Thiem eine 1:1-Bilanz. Zuletzt hat er im Viertelfinale von Shanghai mit 6:7(8),4:6 verloren.

Thiem wahrt Chance auf historisches Österreich-Double

Thiem könnte im zehnten Anlauf in der Stadthalle erstmals ins Finale einziehen und ist somit noch auf Kurs auf das Österreich-Double der ATP-Tour, nachdem er bereits im August in Kitzbühel gewann. Er selbst wollte vor der Halbfinal-Partie gegen Carreno Busta daran aber noch nicht denken: "Das ist gar nicht in meinem Kopf. Das Turnier ist viel zu stark besetzt, dass ich vom Turniersieg reden kann." Doch der Österreicher ist rasant auf dem Weg dorthin.

© GEPA

Dominic Thiem - Matteo Berrettini: TV-Übertragung & Livestream

ORF1 überträgt die Begegnung am Freitagnachmittag nicht vor 14:00 Uhr. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream in ihrer TV-Thek an.

Auch der Pay-TV-Sender Sky strahlt ab 14 Uhr auf Sky Sport 8 HD das ATP-Turnier aus. Ebenso kann man die Partie auf TennisTV sehen, der offizielle Dienst der ATP benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Thiem - Berrettini im LIVETICKER

Selbstverständlich bietet SPOX einen eigenen LIVETICKER an.

Dominic Thiems 15 ATP-Titel