ÖFB-Legionär Christian Gebauer wechselt zum FC Ingolstadt

Angreifer Christian Gebauer wechselt von Bundesligist Arminia Bielefeld auf die Schanz. Der 27-jährige Tiroler kann auf 137 Erstliga-Einsätzen in Deutschland und Österreich verweisen und wechselt auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption zum FC Ingolstadt.

Malte Metzelder, Manager Profifußball der Schanzer, freut sich über die Verpflichtung: "Uns war immer bewusst, dass die für uns interessanten, bundesligaerfahrenen Spieler erst zum Ende des Transferfensters auf den Markt kommen und wir dafür die nötige Geduld aufbringen müssen. Deshalb sind wir nun umso glücklicher mit Christian Gebauer eine absolute Verstärkung für uns gewonnen zu haben. Er bringt hohes Tempo und Laufbereitschaft mit, sucht stets das direkte, vertikale Spiel. Sein Werdegang zeigt, dass er ein echter Kämpfer ist und mit seinen Fähigkeiten verleiht er unserem Team noch mehr Variabilität."

Der flexibel einsetzbare Offensivmann über seine neue Herausforderung: "Die Schanzer sind ein junger, moderner und doch bodenständiger Club. Ich habe mich in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und auf dem Gelände am Audi Sportpark sofort wohl gefühlt. Ich habe gehört, dass Österreicher hier beim FCI eine durchaus erfolgreiche Historie haben - und diese will ich gerne fortsetzen. Ich freue mich riesig auf die spannende Aufgabe und werde alles für unseren gemeinsamen Erfolg geben."

Gebauer absolvierte 114 Pflichtspiele (15 Tore, 18 Vorlagen) für den SCR Altach. 2020 folgte der Wechsel zu Arminia Bielefeld, wo er insgesamt 24 Einsätze in der Bundesliga und im DFB-Pokal verbuchte (ein Tor, eine Vorlage).