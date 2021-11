Österreich vs. Israel: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das ÖFB-Team bestreitet im November die letzten zwei Qualifikationsspiele für die WM 2022. Am Freitag gastiert dabei zunächst Israel im Wörthersee Stadion. SPOX verrät, wo es das Spiel im TV und Livestream zu sehen gibt.

Zehn Punkte aus acht Quali-Partien waren deutlich zu wenig, um sich für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr zu qualifizieren. Sang- und klanglos gingen Franco Foda und seine Auserwählten in Gruppe F mit Kontrahenten wie Dänemark, Israel, Schottland, Moldawien und Färöer unter.

Aufgrund der Erfolge in der Nations League besitzt Österreich dennoch ein Ticket für die WM-Qualifikationsplayoffs im Frühjahr 2022. Dort drohen allerdings große Brocken, die möglichen Gegner hierfür erfährt das ÖFB-Team zeitnah.

In der regulären Quali-Gruppe steht derzeit allerdings nur Platz vier zu Buche, lediglich den dritten Rang können Alaba und Co. Israel noch streitig machen. Mehr als ein Schaulaufen sollte es in Kärnten nicht geben, denn bereits jetzt darf mit dem Länderspieldoppel gegen Israel (12.11.) und Moldawien (15.11.) geübt werden.

Österreich vs. Israel: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Österreich und Israel wird im österreichischen Free-TV übertragen. Für diese Partie hält der ORF die Rechte. Ab 20:15 Uhr startet ORF 1 mit Vorberichten zum Spiel. Als Kommentatoren begleiten Thomas König und Helge Payer das Match, während Rainer Pariasek im Studio die Experten Herbert Prohaska und Roman Mählich begrüßt.

Den Livestream zum Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Israel gibt es in der ORF-TVthek. Dieser kann gratis abgerufen werden.

Zudem werden alle Quali-Spiele live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Das DAZN-Abo kostet im Monat 14,99 Euro und pro Jahr 149,99 Euro.

© getty Franco Foda

Österreich gegen Israel: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für all jene, ohne Möglichkeit das Spiel als Bewegtbild mitzuverfolgen, gibt es den SPOX-Liveticker. Dieser hält Fußball-Fans stets auf dem neuesten Stand.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

ÖFB-Team-Kader für den November

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Patrick PENTZ (FK Austria)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid/ESP), Aleksandar DRAGOVIC (Roter Stern Belgrad/SRB), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Yusuf DEMIR (FC Barcelona/ESP), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Marco GRÜLL (SK Rapid), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER), Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER), Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER), Alessandro SCHÖPF (Arminia Bielefeld/GER), Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg)

STURM: Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg), Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA), Ercan KARA (SK Rapid), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)

Die Tabelle in Gruppe F