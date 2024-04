RB Salzburg vs. Rapid Wien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreich Meistergruppe im TV und Livestream?

In der Meistergruppe hat RB Salzburg in der Red Bull Arena (Wals bei Salzburg) am heutigen Sonntag, dem 07. April, Rapid Wien zu Gast. Um 17 Uhr wird die Partie dort angepfiffen.

Das jüngste Duell der beiden Klubs ist noch gar nicht so lange her, sie sind im Rahmen des 17. Spieltags aufeinandergetroffen. Dort setzte sich RB mit 1:0 durch.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen? Das verrät dieser Artikel!