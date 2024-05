Rapid Wien vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreichische Meistergruppe im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 5. Mai, begegnen sich am 30. Spieltag der Meistergruppe Rapid Wien und RB Salzburg. Das Duell wird um 17.00 Uhr im Allianz-Stadion in Wien angestoßen.

Titelverteidiger RB Salzburg tut sich in der Meistergruppe weiterhin schwer. Nach der 3:4-Pleite gegen Austria Klagenfurt kamen die Salzburger am letzten Spieltag gegen Sturm Graz nicht über ein 2:2 hinaus.

Noch schlechter lief es da zuletzt für Rapid Wien. Gegen den Linzer ASK setzte es für den heutigen Gastgeber eine heftige 0:5-Klatsche. Welche Mannschaft gewinnt die Partie im Allianz-Stadion in Wien?