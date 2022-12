Marko Arnautovic trauert um "Freund, Bruder und Vater" Sinisa Mihajlovic

Der ehemalige serbische Fußball-Nationalspieler Sinisa Mihajlovic, der zuletzt in Bologna als Trainer tätig war, ist im Alter von 53 Jahren in Rom gestorben. Er kämpfte seit zweieinhalb Jahren gegen eine akute Leukämie. In Sozialen Netzwerken äußerte ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic seine tiefe Trauer.

Die Familie Mihajlovics bezeichnete den Tod des Ex-Spielers von Lazio Rom als "ungerecht und verfrüht". Sie dankte den Ärzten, die Mihajlovic während der Jahre seiner Krankheit behandelt haben.

Vor einigen Tage hatte sich sein Zustand verschlechtert, sodass er in eine römische Klinik eingeliefert wurde. Im September war Mihajlovic von FC Bologna entlassen worden. Mihajlovic hatte 2019 bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er an Leukämie erkrankt sei. Danach hatte er sich einer Rückenmark-Transplantation unterzogen.

Der 106-fache ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic absolvierte unter Mihajlovic 40 Partien und erzielte dabei 20 Tore. "Danke, dass du immer an mich geglaubt hast, besonders wenn es andere nicht getan haben", so Arnautovic via Instagram. Mihajlovic hätte den 33-Jährigen wie ein "Familienmitglied aufgenommen", er sei für ihn "Freund, Bruder und Vater". "Ich werde dich in meinem Herzen am Leben erhalten und für dich kämpfen und spielen. Ruhe in Frieden, Mister", so Arnautovic.

Nach der Todesmeldung zeigte ganz Fußball-Italien große Anteilnahme. "Die Serie A trauert um Sinisa Mihajlovic, einer Fußball-Ikone. Sein Talent als Fußballer und Trainer, seine Stärke und seine Menschlichkeit sind ein Beispiel, das eine unauslöschliche Spur im italienischen und im Weltfußball hinterlässt", schrieb der Präsident der Serie A, Lorenzo Casini. Auch Lazio Rom und Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini, der mit dem Serben bei Sampdoria Calcio gespielt hatte, kondolierten der Familie.