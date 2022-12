Neue Chance für Yusuf Demir bei Galatasaray? "Haben hohe Erwartungen an ihn"

Nach einem schwierigen Herbst bei Galatasaray Istanbul zeigte ÖFB-Legionär Yusuf Demir starke Leistungen in Testspielen. Nun könnte eine zweite Chance winken.

Seit seinem Wechsel vom SK Rapid zu Galatasaray Istanbul bekam Yusuf Demir kaum einen Fuß auf den Boden.

Im Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Adana Demirspor konnte sich der Kreativspieler beim 2:2-Unentschieden jedoch gleich doppelt in die Torschützenliste eintragen und wurde in Sozialen Medien von Fans für seinen Auftritt gefeiert.

Nun könnte sich für Demir wieder eine Türe öffnen. Zuvor wurde intensiv über einen Verkauf im Jänner spekuliert.

Trainer Buruk: Demir? "Er arbeitet gut"

"Yusuf ist einer der Spieler, die erst spät zu uns gestoßen sind. Wir haben hohe Erwartungen an ihn, wir haben eine wichtige Investition getätigt", sagt Galatasaray-Coach Okan Buruk. "Er hat so viel Talent, dass er für Barcelona gespielt hat. Wir müssen ihn wieder auf das Niveau, den Willen und die Motivation bringen, welche er in Barcelona hatte. Er arbeitet gut."

Galatasaray hatte für den 19-Jährigen sechs Millionen Euro nach Hütteldorf überwiesen. Erst wurde der vierfache ÖFB-Teamspieler von Verletzungen gestoppt, dann kam ihm das Reglement in die Quere. Weil in der Türkei "nur" acht Ausländer gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen und Demir einer von satten 16 Legionären im Galatasaray-Kader ist, waren Einsatzchancen begrenzt.

Nun wird Demirs Lage neu evaluiert. Wie Calciomercato vor zwei Monaten berichtete, haben einige Klubs die Lage von Demir im Auge. Darunter die drei Serie-A-Klubs Sassuolo, Sampdoria Genua sowie der FC Torino. Demir steht in Istanbul noch bis Sommer 2026 unter Vertrag.