Trotz kontroverser Aussagen: Maximilian Sax heuert wohl bei Wiener Neustadt an

Max Sax dürfte wohl wieder einen Verein gefunden haben. Der ehemalige Kicker der Wiener Austria soll bei Wiener Neustadt in der Regionalliga andocken.

Im September äußerte sich der seit Sommer vereinslose Max Sax noch brutal ehrlich zu einem möglichen Wechsel in die 2. Liga. "Ich verdiene beim AMS mehr, als ich in der Zweiten Liga bekommen würde. Wenn ich im Winter keinen Vertrag bekomme, haue ich den Hut auf die Karriere", verkündete der 30-Jährige in der Krone. "Dabei bin ich topfit, habe im Frühjahr noch acht Spiele für die Young Violets absolviert, danach im VdF-Camp für arbeitslose Spieler mittrainiert."

Nun dürfte Sax sogar noch eine Liga tiefer andocken. Wie die Krone berichtet, soll Sax Wiener Neustadt nun vor dem Abstieg aus der Regionalliga bewahren. Offiziell ist das Engagement aber noch nicht, obwohl eine Einigung zwischen Klub und Spieler bestehen soll. "Auch finanziell, wobei einiges noch von unserer Vorstandssitzung am Donnerstag abhängt", sagt Vorstand Rainer Spenger. Sax wird wohl außerbudgetär finanziert.

Sax wechselte im Sommer 2018 nach einer starken Saison von der Admira zur Wiener Austria. In der Bundesliga absolvierte er insgesamt 155 Partien, erzielte 15 Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor. Der Transfer nach Favoriten stellte ultimativ für Sax eine Karrierebremse dar: "Die Austria wollte mich loswerden, weil ich zu viel verdient habe. Diese Zeit hat meine Karriere zerstört."