"Strotzen vor Selbstvertrauen": SK Sturm spielt gegen Midtjylland um Aufstieg und Millionenregen

Sturm Graz versucht am Donnerstag im Auswärtsspiel gegen FC Midtjylland den Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League zu realisieren. Das Selbstvertrauen in Graz ist nach einem starken Oktober riesig.

Satte neun Partien absolvierte der SK Sturm im Oktober. Sechs konnten davon gewonnen werden, dreimal reichte es für ein Unentschieden. Die Grazer blieben dabei zweimal gegen Lazio Rom ungeschlagen, holten ein 0:0 bei Serienmeister Red Bull Salzburg und besiegten Feyenoord Rotterdam im Heimspiel.

"Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit. Es war ein goldener Oktober", jubelt Sturm-Coach Christian Ilzer bei Sky. Die Belohnung: Im Auswärtsspiel gegen den FC Midtjylland (Donnerstag, 18:45 Uhr) kann sich der SK Sturm für die K.o.-Phase der Europa League qualifizieren.

Christian Ilzer: "Mannschaft will weitere Erfolge"

"Die Mannschaft ist hungrig und will weitere Erfolge. Wir haben eine unglaubliche Bank, aber haben aktuell ein bisschen zu kämpfen mit angeschlagenen Spielern. Die Spieler sind im Rhythmus drinnen, international zu spielen", so Ilzer. Beim 2:1-Heimsieg gegen die SV Ried am Sonntag konnte Ilzer Emanuel Emegha, William Böving, Manprit Sarkaria, Jon Gorenc Stankovic und David Affengruber von der Bank bringen - enorme Qualität für heimische Verhältnisse.

Die Ausgangslage vor dem letzten Duell der Gruppenphase ist klar: Von Platz eins bis vier ist für die Schwarz-Weißen alles möglich. Durch den Sieg gegen Feyenoord liegt Sturm Graz mit acht Punkten auf Platz zwei, hat die Niederländer (fünf Punkte) überholt. Fix ist: Ein Punkt würde den Grazern reichen, um den Aufstieg zu fixieren. Bei einer Niederlage und einem Heimsieg von Feyenoord gegen Lazio droht aber der letzte Platz.

Jakob Jantscher: "Viel Selbstvertrauen"

"Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir einen sehr guten Kader und viel Selbstvertrauen haben. Wir strotzen vor Selbstvertrauen und werden versuchen, dort zu gewinnen", gibt Jakob Jantscher die Marschroute vor. "Es ist alles möglich. Hoffentlich mit einem Gruppensieger Sturm Graz", weiß Sturm-Keeper Jörg Siebenhandl.

Für Sturm wäre ein Aufstieg auch finanziell lukrativ. Alleine die Startprämie in der Europa League brachte 3,63 Millionen Euro ein. Dazu kommen 630.000 Euro für jeden Sieg und 210.000 Euro für jedes Unentschieden. Qualifiziert sich Sturm für das Achtelfinale, winken 1,2 Millionen Euro.

