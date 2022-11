LASK holt wohl serbischen Nachwuchsteamspieler Jovan Lukic

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Jovan Lukic zum LASK soll nur mehr Formsache sein. Der Wechsel des 20-Jährigen soll zudem eine Partnerschaft mit Čukarički beschließen.

Der Wechsel von Čukarički-Mittelfeldspieler Jovan Lukic zum LASK soll prinzipiell fix sein. Lediglich medizinische Untersuchungen und vertragliche Details fehlen für den Wechsel. Das vermeldet der serbische Klub via Instagram.

"Dies ist nur der erste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Clubs, von der wir glauben, dass sie erfolgreich und langfristig zum beiderseitigen Vorteil sein wird. Lukic kam in den früheren Phasen zu Čukarički, er stieg durch die erste Mannschaft auf, erreichte die Jugendnationalmannschaft Serbiens und jetzt ist es Zeit für ihn, einen neuen Schritt in seiner Karriere zu machen", so der Sportdirektor von Čukarički, Vladimir Matijasevic.

Lukic, der von der Spieleragentur Stars & Friends gemanagt wird, absolvierte in der laufenden Saison 13 Profipartien und kam zudem sechsmal für Serbiens U21-Nationalmannschaft zum Einsatz.