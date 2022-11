Debütant in Ralf Rangnicks ÖFB-Kader für Spiele gegen Andorra und Italien

Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für die bevorstehenden freundschaftlichen Länderspiele gegen Andorra und Italien nominiert.

Am Mittwoch, 16. November um 18.00 Uhr trifft die ÖFB-Auswahl in Malaga auf Andorra. Am Sonntag, 20. November folgt das Heimspiel gegen Europameister Italien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Beide Spiele werden live in ORF 1 übertragen.

Mit Alexander Prass (SK Sturm Graz) befindet sich ein neues Gesicht im ÖFB-Kader. Nicht zur Verfügung stehen verletzungsbedingt neben Sasa Kalajdzic auch Konrad Laimer und Dejan Ljubicic.

Patrick Pentz wird von seinem Verein Stade de Reims nicht für die Länderspiele abgestellt. Viel Länderspielerfahrung kehrt mit Florian Grillitsch und Florian Kainz ins Nationalteam zurück. Phillipp Mwene und Junior Adamu haben zuletzt auch international mit starken Leistungen aufgezeigt und befinden sich im ÖFB-Aufgebot.

Ralf Rangnicks ÖFB-Kader für die kommenden Testspiele

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG; 13 Länderspiele), Heinz LINDNER (FC Sion/SUI; 33), Alexander SCHLAGER (LASK; 6)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 96/14 Tore), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 11/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 10/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 18/1), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 8/1), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg; 11/0)

MITTELFELD: Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 23/7), Florian GRILLITSCH (Ajax Amsterdam/NED; 33/1), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 20/0), Phillipp MWENE (PSV Eindhoven/NED; 1/0), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER; 66/12), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 31/2), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 2/0), Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg; 9/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 1/0), Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 20/1)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA; 104/33), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 41/7), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 20/1)

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.