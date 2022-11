Andreas Schicker reagiert auf Rapid-Gerücht: "Da ist gar nichts dran“

Am Sonntag wurde Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht. Dieser wischte die Gerüchte nun aber komplett vom Tisch.

Soll Sportchef Andreas Schicker den SK-Sturm-Weg nach Hütteldorf bringen? Glaubt man der Kronen Zeitung, wollen die Grün-Weißen Schicker aus Graz loseisen, Rapid soll mit einem 30 Millionen-Budget für die Kampfmannschaft und vielen Freiheiten locken.

Sogar eine Kontaktaufnahme soll es gegeben haben, demnach würden die Grazer einen Schicker-Abgang - trotz Vertrag bis Sommer 2024 - fürchten.

Schlussendlich ist das Gerücht aber wohl eine Ente. Zu Sky sagt Schicker: "Scheinbar weiß der Krone-Journalist mehr als ich. Es hat sich von Rapid keiner gemeldet und ich habe es auch schon erwähnt, der Weg in Graz ist für mich nicht zu Ende. Ich fühle mich sehr wohl, wir haben ein funktionierendes Team und von dem her ist das ein Gerücht und nicht mehr."

In der nahen Zukunft soll es für den 36-Jährigen in Graz weitergehen. Und dann? "Jetzt ist es nicht interessant. Was in drei, vier Jahren ist, da weiß man nie was passiert. Für die nahe Zukunft kann ich das aber ausschließen."