Red Bull Salzburgs Christoph Freund will Wechsel zu Chelsea "nicht ganz ausschließen"

Red Bull Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund soll ins Visier des FC Chelsea geraten sein. Das berichten Medien übereinstimmend. Nun äußert sich der Österreicher selbst zur Causa.

Am Mittwoch holte Red Bull Salzburg in der Champions League auswärts gegen den FC Chelsea an der Stamford Bridge ein 1:1-Unentschieden. Die Erfolge der Salzburger dürften Top-Klubs nicht verborgen geblieben sein.

Wie Medien übereinstimmend berichten, angeln die Blues nach Red-Bull-Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund. Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet etwa am Dienstag via Twitter: "Christoph Freund ist einer der Favoriten auf die Sportdirektorrolle beim FC Chelsea. Aber er ist nicht der einzige Kandidat. Aktuell werden Gespräche geführt. Eine finale Entscheidung fällt in den nächsten Wochen, Boehly (Chelseas Besitzer, Anm.) will eine Entscheidung so früh wie möglich.“ Ähnliches berichten auch der Telegraph und der Independent.

Am Rande des Champions-League-Duells äußerte sich Freund zu den Gerüchten. Bei Sky verriet er, dass er wegen Benjamin Sesko immer wieder im Austausch mit Chelsea stand. Dabei hätte man sich auch generell über Fußball ausgetauscht.

Christoph Freund: Chelsea? "Das hat sie interessiert"

"Die neuen Besitzer von Chelsea sind einfach daran interessiert, wie wir das mit jungen Spielern machen. Red Bull ist in Europa ein Ausrufezeichen geworden, vor allem die Arbeit mit jungen Spielern, wie wir sie immer wieder in die erste Mannschaft integrieren. Das hat sie interessiert, darüber haben wir immer wieder diskutiert“, so der Österreicher.

Ob es konkret Interesse an ihm gibt? "Chelsea ist so ein riesiger Verein. Sie sind gerade im Umbruch, haben den Trainer gewechselt. Was da alles passieren wird in den kommenden Wochen und Monaten, kann ich nicht genau sagen.“ Ausschließen will Freund jedoch nichts: "Man soll im Fußball nie etwas ganz ausschließen. Chelsea ist ein riesengroßer Verein. Aber ich bin Sportdirektor in Salzburg, mir macht es einen Riesen-Spaß und wir genießen den Abend. Ein Punkt bei Chelsea ist ein großer Erfolg."

Freund, der Top-Talente wie Erling Haaland, Benjamin Sesko, Brenden Aaronson, Patson Daka oder Karim Adeyemi nach Salzburg lotste, steht bei den Bullen noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. In den vergangenen Jahren wurde er regelmäßig mit RB Leipzig in Verbindung gebracht, ein Deal kam aber nie zustande.