Peter Zulj unterschreibt beit Changchun Yatai in China

Peter Zulj kehrt nicht nach Österreich zurück. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bei Changchun Yatai in China.

Lange wurde Peter Zulj mit einer Rückkehr nach Österreich in Verbindung gebracht, konkret soll der LASK Interesse an dem 29-Jährigen gezeigt haben. Das fällt nun ins Wasser: Zulj unterschreibt nach seiner Vertragsauflösung bei Basaksehir Istanbul bei Changchun Yatai in China. Zulj unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023.

Der elffache Nationalspieler Österreichs, der 2017/2018 zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt wurde, kickte zuletzt bei Basaksehir (Türkei), Fehervar (Ungarn), Göztepe (Türkei) und RSC Anderlecht (Belgien).