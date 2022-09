Offensiv-Neuzugang: Nikola Dovedan unterschreibt bei Austria Wien

Die Wiener Austria verstärkt sich noch einmal in der Offensive: Free-Agent Nikola Dovedan unterschreibt in Wien-Favoriten.

Die Wiener Austria holt Nikola Dovedan heim! Bereits zwischen 2006 und 2010 kickte der Österreicher im Nachwuchs der Veilchen. Als Profi kickte der 28-Jährige unter anderem für den LASK, SCR Altach, 1. FC Heidenheim und 1. FC Nürnberg. Seit Sommer ist der polyvalent einsetzbare Offensivspieler ablösefrei zu haben.

Insgesamt kann Dovedan auf 151 Spiele in der 2. Bundesliga zurückblicken, in denen er 26 Tore und 20 Aissts verbuchte. In 32 Partien in der österreichischen Bundesliga sammelte er 18 Scorerpunkte.

"Damals zur Austria zu gehen war neben meiner Frau bis jetzt meine beste Entscheidung. Die Austria ist seitdem immer mein Verein. Ich verbinde mit der Austria nur schöne Sachen, habe noch viele Freunde aus dieser Zeit. Die Austria hat mir damals die Chance gegeben, überhaupt an eine Profikarriere denken zu können", sagt Dovedan über seine vier Jahre in Favoriten.

Ortlechner: "Dovedan ist deklarierter Austrianer"

Dovedan weiter: "Ich war Balljunge im Horrstadion als noch Blanchard und Acimovic gespielt haben, Milenko war für mich der beste Spieler. Ich habe mir auch in den letzten Jahren viele Austria-Spiele angeschaut, war beim Saisonfinale gegen Sturm und auch im Juli gegen den LASK im Stadion. Ich bin gerne hier, fühle mich einfach wohl, wie zu Hause."

Sportdirektor Manuel Ortlechner sagt zu seinem Neuzugang: "Wir sind froh, dass wir mit Nikola Dovedan einen sehr spannenden Spieler verpflichten konnten. Er ist ein deklarierter Austrianer und hat sich trotz mehrerer Angebote für uns entschieden. Er ist ein spielender Stürmer, der sehr torgefährlich ist."