Sturm Graz trifft in der Champions-League-Qualifikation auf Dynamo Kiew

Jetzt ist es fix: Sturm Graz trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf den ukrainischen Topklub Dynamo Kiew.

Der österreichische Vizemeister Sturm Graz kennt seinen Gegner in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League: Die Steirer treffen auf Dynamo Kiew. Die Ukrainer setzten sich in Runde zwei nach einem 0:0-Hinspiel gegen Fenerbahce Istanbul in der Verlängerung mit 2:1 durch.

Dynamo, das aktuell in der Heimat den russischen Angriffskrieg verarbeiten muss, wird von Trainer-Legende Mircea Lucescu betreut.

Das Hinspiel steigt für den SK Sturm am 3. August zunächst auswärts - voraussichtlich im polnischen Lodz. Am 9. August gastiert Dynamo Kiew in Graz. Klar ist schon jetzt: Scheitert der SK Sturm, ist eine Teilnahme an der Europa League fix.

Sollte sich der SK Sturm hingegen durchsetzen, trifft die Truppe von Coach Christian Ilzer auf den Sieger des Duells Benfica Lissabon vs. Midtjylland/AEK Larnaca oder aus der Auseinandersetzung Saint-Gilloise vs. Glasgow Rangers.