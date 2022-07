Peter Stöger über Trainer-Job: "Hätte Möglichkeiten gehabt"

Seit seinem Abschied von Ferencváros im Dezember 2021 hat sich Peter Stöger aus dem Trainergeschäft zurückgezogen. Anfragen hat der 56-Jährige vorerst abgelehnt.

Nach Stationen bei der Wiener Austria und Ferencváros in Budapest übt Peter Stöger vorerst keinen Trainerjob aus.

„Ich hätte Möglichkeiten gehabt, aber ich hatte Spaß bei Sky (Stöger agierte als TV-Experte, Anm.). Im Herbst werde ich wieder bei Sky arbeiten dürfen, vorwiegend in der Champions League. In dem Geschäft kann man nichts ausschließen, aber mir geht es momentan gut“, so Stöger zur Kronen Zeitung.

Dennoch verfolgte der Wiener aufmerksam das Debüt von Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Stöger wurde phasenweise selbst mit dem höchsten Trainerjob in Österreich in Verbindung gebracht.

"Die ersten vier Spiele waren ordentlich, die Gegner waren stark. Es war von allem was dabei. Gegen die Kroaten haben wir nicht so gut angefangen und in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht, gegen Dänemark haben wir uns nicht belohnt und gegen eine super französische Mannschaft hätten wir gewinnen können. Das letzte Spiel gegen Dänemark war nicht so gut. Es war alles dabei, aber man konnte nicht erwarten, dass man alles gewinnt“, weiß Stöger.