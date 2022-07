Nach Transfer-Enttäuschungen: Newcastle an Salzburgs Benjamin Sesko dran?

Das Transferfenster läuft für Newcastle United bisher enttäuschend. Nun könnte Red Bull Salzburgs Benjamin Sesko die Probleme des neureichen Klubs lösen.

Newcastle United holte sich im laufenden Transfer-Sommer bereits einige Körbe ab. Besonders die Stürmersuche gestaltete sich schwierig.

Auf der Suche nach einem großgewachsenen Talent sagten bereits Hugo Ekitike (wechselte von Reims zu PSG) und Alexander Isak (Real Sociedad) den Magpies ab. Auch Leverkusens Moussa Diaby sagte "nein danke“.

Laut einem Bericht der Daily Mail hat Newcastle nun eine Alternative in Salzburg gefunden: Demnach beobachte man nun Benjamin Sesko.

Der 194-Zentimeter-Stürmer kann bereits auf 13 Länderspiele für Slowenien zurückblicken. In der abgelaufenen Saison erzielte Sesko zehn Tore in 36 Partien für die Salzburger. Aber: der Mittelstürmer steht noch bis Sommer 2026 in der Mozartstadt unter Vertrag.