Brighton arbeitet an Verpflichtung: Wende im Poker um Florian Grillitsch?

Der Wechsel von Florian Grillitsch zu Galatasaray Istanbul soll in letzter Sekunde an Handgeldforderungen geplatzt sein. Nun könnte doch der Sprung in die Premier League gelingen.

Die Transfer-Odyssee von Florian Grillitsch könnte endlich zu Ende gehen. Engagements bei der Fiorentina und Galatasaray Istanbul sollen spät aber doch geplatzt sein. Nun schaltet sich laut einem Bericht des Telegraph Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion offenbar in das Rennen um den österreichischen Teamspieler ein.

Die Seagulls spielen unter Coach Graham Potter einen attraktiven Ballbesitzfußball und landeten in der abgelaufenen Saison auf dem starken neunten Tabellenplatz. In Brighton könnte Grillitsch Yves Bissouma ersetzen - der Mittelfeldspieler wechselte für 30 Millionen Euro zu Tottenham.

Der Österreicher ist im Sommer ablösefrei zu haben, sein Vertrag in Hoffenheim endete bereits.