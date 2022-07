Dominik Baumgartner über Sturm-Transfer: "Wäre nächster Schritt gewesen"

Der Transfer von WAC-Verteidiger Dominik Baumgartner zum SK Sturm ist wohl gescheitert. Für den Spieler wäre es „der nächste Schritt gewesen.“

Fast über den ganzen Sommer bemühte sich der SK Sturm um WAC-Innenverteidiger Dominik Baumgartner. Trotz mehrerer Angebote konnten die Kärntner nicht zu einem Deal überredet werden.

Schließlich verpflichtete Sturm Dominik Oroz von Vitesse Arnheim. Und Baumgartner bleibt wohl weiterhin in Wolfsberg.

„Die Anfrage von Sturm Graz ist gekommen, aber für uns war klar: So einen Spieler können wir nicht einfach so ziehen lassen. Er ist für uns ein Fixpunkt und so soll es auch bleiben. Ich glaube, er wird das sicher verkraften, er ist ein Vollprofi durch und durch. In Österreich ist diese Spielerqualität sehr rar. Ich glaube, dass das Thema einmal beendet ist“, erklärte WAC-Präsident Dietmar Riegler am Sonntag bei Sky rund um das Bundesliga-Duell zwischen WAC und Sturm (1:1).

Der 26-Jährige hätte sich den Wechsel gewünscht, verspricht seinem Klub aber weiterhin 100 Prozent Einsatzbereitschaft. „Sie sind letztes Jahr Zweiter geworden und spielen in der Champions League-Qualifikation. Das sind natürlich alles Punkte, die für mich den Ausschlag gegeben haben. Das wäre für mich der nächste Schritt gewesen, weil es der nächstgrößere Verein in Österreich ist nach Wolfsberg“, so Baumgartner.

Baumgartner weiter: „Im Fußball kann alles passieren, es ist sicher nicht ausgeschlossen, aber es wird schwierig – ich habe es schon probiert. Wenn es nicht funktioniert, werde ich dieses Jahr 100 Prozent beim WAC geben.“

Mit Saisonende läuft Baumgartners Vertrag in Wolfsberg aus. Dann könnte der Traditionsklub aus Graz für den Österreicher wieder zum Thema werden.