Rapid Wien: Wilde Gerüchte um Jens Odgaard und Yusuf Demir

US Sassuolo soll ins Rennen um Rapid-Talent Yusuf Demir eingestiegen sein. Dort kickt mit Jens Odgaard ein Spieler, den die Hütteldorfer selbst auf dem Radar haben. Kommt es zum Deal?

Schon länger wird der SK Rapid mit Jens Odgaard in Verbindung gebracht. Der 23-jährige Norweger ist aktuell von US Sassuolo an RKC Waalwijk verliehen und sammelte in der laufenden Saison in 30 Eredivisie-Partien 14 Scorerpunkte.

Interessant, aber nicht finanzierbar, meint Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic dazu. Das könnte sich ändern. Wie Reporter Peter Linden berichtet, wurde Sassuolo auf Yusuf Demir aufmerksam.

Tut sich dadurch nun eine Chance auf Odgaard auf? Fraglich ist, ob der Offensivspieler nach Österreich möchte - aktuell handelt es sich definitiv um nicht bestätigte Spekulationen.