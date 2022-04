Rapid-Shootingstar Zimmermann: "Nächste Saison will ich durchstarten"

Bernhard Zimmermann zählt zu den großen Shootingstars der laufenden Rapid-Saison. In der kommenden Spielzeit will der 20-Jährige endgültig explodieren: "Meine Gier wird immer größer.“

Erst spät in der Saison rutschte Bernhard Zimmermann in die Kampfmannschaft des SK Rapid. Und bewies dabei gleich seine Qualität: In acht Partien in der Meisterrunde erzielte Zimmermann gleich vier Treffer - ein Tor alle 156 Minuten. Gleich viele Treffer wie in der 2. Liga für die zweite Mannschaft - bei nur halb so vielen Einsätzen.

Das macht Lust auf mehr, wie der Stürmer der Krone verriet. "Meine Gier nach Treffern wird immer größer. Ich mache mir aber keinen Druck, vertraue meinen Stärken", so Zimmermann.

In der nächsten Saison will er dann als vollwertiges Kadermitglied bewertet werden: „Das Frühjahr war Eingewöhnung und ist so, wie es läuft, ein Bonus. Ab nächster Saison bin ich nicht mehr der Junge, der mal debütiert hat. Dann will ich durchstarten, mit vielen Toren."