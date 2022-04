Leo Greiml verlässt Rapid: Führt die Spur zu TSG Hoffenheim?

Leo Greiml wird den SK Rapid mit Saisonende ablösefrei verlassen. Sein neuer Klub ist noch nicht offiziell bekannt. Landet der 20-Jährige in Deutschland?

Das Management von Leo Greiml hat den SK Rapid informiert, dass der Innenverteidiger seinen Vertrag in Hütteldorf nicht verlängern wird. Und das, obwohl der Spieler noch immer an einem Kreuzbandriss laboriert.

"Ich bedauere das sehr, da ich einerseits überzeugt bin, dass es für Leos Entwicklung wichtig gewesen wäre, wenn er zumindest die kommende Saison noch für uns spielt und da wir andererseits das schon vor seiner Verletzung vorgelegte sehr gute Angebot für eine Vertragsverlängerung in den letzten Monaten noch zwei weitere Male attraktiver für ihn gestaltet haben“, sagt Rapid-Geschäftsführer Zoran Barisic.

Wo Greiml landet, ist noch unklar. Ursprünglich galt der 1. FC Köln als potenzieller Abnehmer, laut einem Bericht des Geißblogs ist das aber kein Thema mehr. Dafür gibt es einen neuen Interessenten: TSG Hoffenheim soll großes Interesse zeigen. „Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung nicht nur sportliche Gründe hatte, aber so ist wohl unser Fußballgeschäft“, so Barisic am Montag - und könnte damit die finanzkräftige TSG meinen.