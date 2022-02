Gerücht: Benjamin Sesko im Visier von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt soll Jerome Onguene von Red Bull Salzburg bereits in der Tasche haben. Nun soll auch Bullen-Stürmer Benjamin Sesko nach Frankfurt folgen.

Wie Bild bereits vor wenigen Wochen berichtete, ist Eintracht Frankfurt in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Jerome Onguene. Der Nationalspieler Kameruns ist im Sommer ablösefrei zu haben. Zuletzt wurde auch der VfL Wolfsburg mit Onguene in Verbindung gebracht. Das Rennen dürfte nun aber die Eintracht machen.

Der Innenverteidiger soll aber nicht der einzige Salzburger sein, der zur Eintracht wechselt: Laut Bild ist auch Benjamin Sesko im Visier der Deutschen. Der 18-Jährige soll in die Fußstapfen von Ante Rebic und Luka Jovic treten.

Sesko gelang zu Saisonbeginn bei Salzburg der Durchbruch bei den Profis, in 24 Partien erzielte der Slowene sieben Treffer und bereitete sieben Tore vor. Aktuell laboriert der 194-Zentimeter-Hüne aus Slowenien an einem Muskelfaserriss. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2026.