Rapid Wien: Auch Taxiarchis Fountas vor MLS-Wechsel - aber ablösefrei

Nach Ercan Kara steht auch Rapid Wiens Taxiarchis Fountas vor einem Wechsel in die MLS. Der Grieche soll bereits einen Vorvertrag bei D.C. United unterschrieben haben.

Während Rapid Wien bei Ercan Kara, der nach Orlando wechselt, noch eine Ablösesumme lukrieren konnte, geht man bei Fountas offenbar leer aus.

Wie Steven Goff, Journalist bei der Washington Post, twitterte, hat der 26-jährige Grieche einen Vorvertrag bei D.C. United ab Sommer unterzeichnet.

Dann läuft Fountas Vertrag beim SK Rapid aus. Drei Jahre soll Fountas in Washington stürmen, insgesamt winken ihm satte sechs Millionen Dollar.

Fountas wechselte im Sommer 2019 ablösefrei vom SKN St. Pölten nach Hütteldorf. In 90 Partien erzielte Fountas 45 Tore und bereitete 19 Treffer vor. In der laufenden Spielzeit hält der Grieche bei 16 Scorerpunkten in 30 Spielen in allen Bewerben.