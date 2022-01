LASK angelt nach Defensiv-Leader Oumar Sako

Der LASK soll auf der Suche nach einem neuen Defensiv-Anführer fündig geworden sein. Der Wechsel von Oumar Sako nach Linz soll ein „Done Deal“ sein.

Wie der bulgarische Journalist Metodi Shumanov via Twitter vermeldet, ist der Wechsel von Innenverteidiger Oumar Sako zum LASK fix. 300.000 Euro sollen die Athletiker an Beroe Stara Zagora für den 25-Jährigen überweisen.

Der Mann aus der Elfenbeinküste wechselte erst im Sommer von Al-Kharitiyath (Katar) zu Beroe (Bulgarien). In der laufenden Saison absolvierte die 191-Zentimeter-Kante 18 Partien für die Bulgaren. Für die Elfenbeinküste kam Sako bisher noch nicht zum Einsatz.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

LASK-Coach Andreas Wieland kündigte schon kurz vor dem Jahreswechsel einen Defensivtransfer an: "Eine gewisse Routine und auch Stabilität in der Defensive haben uns bis jetzt gefehlt. Von dem her denke ich, dass es dort wichtig ist neuen Input zu holen, aber auch eine neue Mentalität und Erfahrung. Das Gleiche gilt für vorne. Einen Stürmer, der schon auf sehr hohem Niveau gezeigt hat, dass er aus wenigen Chancen viele Tore macht.“