Doch nicht Sturm Graz! Rapid holt Nachwuchsteamspieler Nicolas Bajlicz

Der SK Rapid gibt am Donnerstag die Verpflichtung von Nachwuchsteamspieler Nicolas Bajlicz bekannt. Zuletzt zeigte der SK Sturm Interesse an dem 17-Jährigen.

Mit Nicolas Bajlicz wechselt ein ÖFB-Nachwuchsnationalteamspieler vom 1. FC Köln nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Der gebürtige Wiener wagte mit 16 Jahren den Schritt ins Ausland zum "Effzeh" und kam dort im ersten Jahr in der U17 zum Einsatz.

Im vergangenen Herbst absolvierte er vier Partien in der U19 des 1. FC Köln, dabei gelang dem talentierten Mittelfeldspieler ein Treffer. Für das rot-weiß-rote Nachwuchsnationalteam unter Teamchef Hermann Stadler stand der 17-jährige insgesamt schon 24-Mal auf dem Feld und erzielte dabei zwei Treffer. Bajlicz wird mit sofortiger Wirkung in den Trainingskader von Rapid II aufgenommen.

"Der SK Rapid ist der größte Verein in Österreich, es ist eine Ehre für mich hier zu spielen. Nach eineinhalb Jahren in Köln bin ich glücklich über die Chance und möchte mich schnellstmöglich in der Mannschaft etablieren. Ich kenne viele der Jungs vom Nationalteam und freue mich daher unheimlich auf diese herausfordernde Aufgabe", sagt Bajlicz in einer Aussendung.

Der sportliche Leiter SK Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes ist vom Neo-Rapidler überzeugt: "Wir kennen Nicolas nicht nur aufgrund seiner Vergangenheit in Wien schon lange. Er ist ein ausgezeichneter und technisch sehr versierter Fußballer, der stets tolle Lösungen auf engstem Raum parat hat. Es ist schön, dass er sich für einen Wechsel zum SK Rapid entscheiden hat, und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft in den nächsten Jahren."