Bericht: Christoph Monschein vor Leihe zu SCR Altach

Christoph Monschein kam in seinen ersten Monaten beim LASK noch nicht sonderlich auf Touren, was vor allem an seiner Muskelbündel-Verletzung lag. Um Spielpraxis zu bekommen könnte der Mittelstürmer nun zu einem Ligakonkurrenten verliehen werden.

Dies berichten die Vorarlberger Nachrichten, wonach der 29-Jährige den SCR Altach verstärken soll. Monschein befindet sich aktuell noch mit den Linzern im Trainingslager in Belek. Da aber auch Altach in Belek trainiert, könnte er bereits heute zur neuen Mannschaft stoßen.

Die Vorarlberger hatten Monschein schon länger auf dem Zettel. Bereits 2015 wollte man den damals 22-Jährigen holen, der sich jedoch für Ebreichsdorf und später Admira Wacker entschied. Rund sieben Jahre später ergab sich nun die Möglichkeit, die Leihe dauert vorerst bis Sommer.

Monschein avancierte vor allem bei Austria Wien zu einem der profiliertesten Torjäger der Liga, wo er rund 48 Treffer und 21 Assists in 144 Partien erzielte. Vergangenen Sommer wechselte der Rechtsfuß ablösefrei zum LASK, wo er lediglich sechs Mal eingesetzt wurde, davon nur einmal von Beginn an.