New York Red Bulls verlängert nicht mit Daniel Royer

Daniel Royers Zeit bei New York Red Bulls ist vorbei. Der Klub von Coach Gerhard Struber wird die Option auf den Österreicher nicht ziehen.

Wie der Klub aus New York vermeldete, wird die Option auf Vertragsverlängerung bei Daniel Royer nicht gezogen. Somit ist der 31-Jährige im Jänner ablösefrei zu haben.

Der Offensivspieler wechselte im Sommer 2016 von Midtjylland (Dänemark) nach New York. In 156 Partien erzielte Royer 50 Tore und bereitete 19 Treffer vor. Zuletzt agierte Royer unter Trainer Struber aber meist als Einwechselspieler.

In Österreich kickte der Schladminger in der Jugend von Sturm, in Ried und bei der Wiener Austria. Zudem stand Royer beim 1. FC Köln und Hannover 96 unter Vertrag. Seine nächste Station ist noch nicht bekannt.

Auch Salzburg-Leihspieler Youba Diarra wird den Klub verlassen, dafür wird die Option auf Keeper Carlos Coronel gezogen.