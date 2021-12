Ludovic Magnin wird neuer Cheftrainer beim SCR Altach

Kurz vor Jahreswechsel kann der SCR Altach seinen neuen Cheftrainer präsentieren. Der langjährige Schweizer Nationalspieler Ludovic Magnin unterschreibt einen für die Bundesliga gültigen Vertrag bis Saisonende 2022/23.

Nach seiner aktiven Karriere war Magnin über sieben Jahre lang in verschiedenen Trainer-Positionen beim FC Zürich tätig. Zwischen Februar 2018 und Oktober 2020 als Cheftrainer des Schweizer Traditionsklubs, wobei er unter anderem den Cup-Sieg 2018 sowie ein Jahr später den Einzug ins UEFA Europa League-Sechzehntelfinale feiern konnte.

Magnin, der in Altach auf Damir Canadi nachfolgt, kann außerdem auf eine lange Spielerkarriere zurückblicken. Für den SV Werder Bremen und den VfB Stuttgart absolvierte er 149 Bundesliga-Spiele, wurde mit beiden Mannschaften Deutscher Meister und stand 62 Mal für die Schweizer Nationalmannschaft auf dem Feld.

Der 42-jährige Inhaber der UEFA Pro-Lizenz unterschreibt in Altach einen Vertrag über die kommenden eineinhalb Saisonen und wird seine Arbeit mit dem Trainingsstart am 7. Januar aufnehmen.

"Ludovic Magnin hat beim FC Zürich über viele Jahre erfolgreiche Arbeit geleistet und mit seiner Mannschaft sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene aufgezeigt. Vor uns steht eine sehr herausfordernde Frühjahrssaison und wir sind überzeugt, dass er mit seiner begeisternden und impulsiven Art der richtige Trainer ist, um die anstehenden Aufgaben zu meistern", sagt Geschäftsführer Christoph Längle.

Auch Magnin selbst äußerte sich: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen bedanken, die mir in dieser schwierigen Situation das Vertrauen schenken. Wir hatten in den vergangenen Tagen einen guten Austausch und werden alle Hebel in Bewegung setzen, um unser gemeinsames Ziel - den Klassenerhalt - im Frühjahr zu schaffen."