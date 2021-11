Red Bull Salzburgs Benjamin Sesko im Visier von Lazio Rom

Red-Bull-Salzburg-Supertalent Benjamin Sesko steht auf der Wunschliste von Lazio Rom. Das berichten italienische Medien.

Benjamin Sesko ist ein begehrter Mann. Seit Wochen wird der Stürmer von Red Bull Salzburg mit Klubs aus ganz Europa in Verbindung gebracht. Nun auch im Rennen um den 18-Jährigen: Lazio Rom.

Laut Corriere dello Sport hat für Lazio-Sportdirektor Igli Tare ein Stürmer-Transfer höchste Priorität - ganz oben auf der Liste stehen zwei Namen. Salzburgs Sesko und Erik Botheim.

Botheim (21) kickt für FK Bodø/Glimt und erzielte in der laufenden Saison in 40 Partien 19 Tore. Sesko gelang zuletzt bei Salzburg der Durchbruch bei den Profis, in 18 Partien erzielte der Slowene sieben Treffer.

Ein Wintertransfer scheint aber nicht realistisch - Seskso Vertrag bei den Bullen läuft noch bis Sommer 2026.