Hammer-Gerücht: Rapid Wien soll sich um Shon Weissman bemühen

Wie der Sportjournalist Peter Linden in seinem Blog berichtet, soll Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic an einer Verpflichtung von Shon Weissman arbeiten.

Die fixe Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase dürfte dem SK Rapid finanziellen Spielraum bieten. Wie Linden berichtet, rückte Shon Weissman in den Fokus der Hütteldorfer. Der Israeli war am Sonntag beim 3:0 des SK Rapid gegen WAC im Allianz Stadion.

Ein fixer Transfer sei aus finanziellen Gründen ausgeschlossen - möglich wäre aber eine Leihvariante.

Der 25-Jährige erzielte für den Wolfsberger AC in 40 Partien 37 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Im vergangenen Sommer wechselte der Israeli für vier Millionen Euro zu Real Valladolid.

Dort konnte er seine Torquote nicht aufrecht erhalten - in 32 Spielen traf Weissman sechs Mal. Sein Vertrag in Spanien läuft noch bis Sommer 2024. Valladolid stieg als Vorletzter in die zweite Liga ab.