Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Klub dort wieder hinführen, wo er auch hingehört"

Seit Sommer 2021 bekleidet Manuel Ortlechner bei der Wiener Austria das Amt des Sportdirektors. Gegenüber Sky sprach er über bevorstehende Aufgaben und angeheftete Ziele.

"Die Austria ist mein Verein. Ich habe die Möglichkeit hier Dinge zu verändern. Das Thema Change-Management hat mich am meisten gereizt. Ich will eben meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klub langfristig und strategisch gesehen langsam dort wieder hinführen, wo er auch hingehört für einen Verein mit einer solchen Historie. Dass das von heute auf morgen funktioniert, wird nicht der Fall sein", erzählte Ortlechner in der Sendung Dein Verein - Double Check.

Auf zeitnahe Herausforderungen angesprochen, meinte der ehemalige Austria-Kicker: "Ganz oben steht, dass ich bei jedem, der sich bei mir gemeldet hat, seitdem ich bei der Austria angefangen habe, zurückrufe. Das habe ich noch nicht geschafft. Das ist mir noch neu, wie viele Spieleberater es gibt. Aber das wird sich jetzt auch wieder legen und dann kann ich mich auch mehr mit dem Inneren beschäftigen, was mich eigentlich mehr reizt. Wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die man hat und die man prägen kann. Da rede ich speziell über den Nachwuchs."