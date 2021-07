Austria-Trainer Manfred Schmid nach Europacup-Aus: "Ich werde das nicht akzeptieren"

Mit 1:1 und 1:2 segelte die Wiener Austria gegen Beidablik aus der Europa-Conference-League-Qualifikation. Nach Schlusspfiff sparte Trainer Manfred Schmid nicht mit Kritik an der eigenen Mannschaft.

Die Veilchen präsentierten sich, speziell in der ersten Halbzeit, enorm schwach und mussten sich den Isländern verdient geschlagen geben. Der Traum von einer europäischen Gruppenphase und etwas Zusatzbudget ist geplatzt.

"In erster Linie sind wir riesig enttäuscht, vor allem über diese erste Hälfte. Da geht's um Basics, Leistungsbereitschaft und Zweikämpfe. Da müssen wir ganz schnell die Fehler analysieren", schnaubte Austra-Trainer Schmid bei Puls 24.

Schmid weiter: "Wir werden uns dann neu aufstellen und so schnell wie möglich eine Mannschaft finden, die 90 Minuten bereit ist für unser Wappen zu kämpfen und zu laufen. Ich werde das nicht akzeptieren, das Ausscheiden war absolut nicht notwendig, aber leider sehr verdient.“

Auch Kapitän Markus Suttner gestand sich eine schwache Leistung seiner Mannschaft ein. "Es ist direkt nach dem Spiel ein bisschen schwierig alles zu analysieren, der Rückflug wird sehr zach", so Suttner, der meinte: "Wir haben den Matchplan überhaupt nicht umgesetzt und sind nur hinterhergelaufen.“

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf die Austria wartet am Sonntag in der Liga nun die WSG Tirol in der Generali Arena. Dann geht es Schlag auf Schlag mit aufeinanderfolgenden Duellen mit Red Bull Salzburg, Austria Klagenfurt, Sturm Graz, Rapid Wien und LASK. Keine leichten Wochen für die Veilchen.