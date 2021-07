"Außergewöhnliche Mentalität": Red Bull Salzburg holt Roko Simic

Roko Simic, 17 Jahre alt, kommt von Lokomotiva Zagreb zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das vermeldete Red Bull Salzburg am Samstag.

Simic kickte für Lokomotiva Zagreb und erzielte in der abgelaufenen Saison vier Saisontore. In Kroatien ruhen große Hoffnungen auf den Nachwuchs-Teamspieler.

Roko ist der Sohn von Kroatien-Legende Dario Simic und mit 17 Jahren bereits 190 Zentimeter groß. Die Ablösesumme soll rund vier Millionen Euro betragen.

"Roko hat großes Potenzial, eine außergewöhnliche Mentalität und in der kroatischen Liga schon gezeigt, was er kann", freut sich Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung.

"Er soll sich in den kommenden Monaten an unsere Art von Fußball gewöhnen und bekommt auch die notwendige Zeit, sich zu entwickeln. Deshalb wird er als Kooperationsspieler beim FC Liefering starten", so Freund.

Mit Kamil Piatkowski (21, 5 Millionen Euro), Nicolas Capaldo (22, 4,5 Millionen Euro), Bernardo (26, Ablöse nicht bekannt) und Simic (17, 4 Millionen Euro) verpflichteten die Salzburger bisher vier Spieler.

Auf der anderen Seite wurden bereits namhafte Abgänge verkündet. Patson Daka wechselte zu Leicester, Enock Mwepu zu Brighton und Andre Ramalho zu PSV. Zudem verabschiedeten sich Cican Stankovic, Peter Pokorny, Majeed Ashimeru, Masaya Okugawa und Patrick Farkas.