Offiziell: Cican Stankovic wechselt zu AEK Athen

Cican Stankovic verlässt Red Bull Salzburg und wechselt in die griechische Super League und unterschreibt beim Tabellenvierten AEK Athen einen Vertrag über vier Jahre.

Der 28-jährige Keeper kam im Sommer 2015 vom SV Grödig zu den Roten Bullen und etablierte sich im Lauf der Zeit als Stammtorhüter.

Nach sechs Jahren im Salzburg-Trikot kann Stankovic auf elf Titel (sechs Meisterteller, fünf Cup-Trophäen) und insgesamt 152 Einsätze in den Bewerben ÖFB-Cup, Bundesliga, UEFA Europa League und UEFA Champions League zurückblicken.

"Ich habe mit dem FC Red Bull Salzburg eine sehr spannende Zeit erlebt und als Torhüter sehr viel lernen können. Nach so vielen Jahren habe ich jetzt aber Lust, etwas Neues zu sehen und Erfahrungen in einem anderen Land, in einer neuen Liga zu machen", sagt Stankovic zum Abschied.

"Cican war jetzt insgesamt sechs Jahre bei uns. Er war ein starker und sicherer Rückhalt unserer Mannschaft und hat in dieser Zeit eine tolle Entwicklung genommen. Jetzt möchte er nach seiner erfolgreichen Zeit bei uns noch einmal etwas anderes machen und kennenlernen. Wir konnten in den Gesprächen mit AEK Athen letztlich eine Einigung erzielen und wünschen Cican bei seinem neuen Klub viel Erfolg", sagt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund über den Wechsel.