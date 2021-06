Österreich vs. Niederlande: 2. EM-Gruppenspiel des ÖFB-Teams heute live im TV und Livestream sehen

Nach dem Auftakt-Sieg gegen Nordmazedonien trifft die österreichische Nationalmannschaft am Donnerstag um 21:00 Uhr in Amsterdam auf die Niederlande. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker seht.

Nicht nur Österreich startete mit drei Treffern ins Turnier - die Niederlande besiegte in einem spektakulären Spiel die Ukraine mit 3:2. Für die Tore sorgten Gini Wijnaldum, Wout Weghorst und Denzel Dumfries.

Ein Befreiungsschlag für Teamchef Frank de Boer, der von Fans und Experten kritisiert wurde. Von den elf Länderspielen unter seiner Aufsicht gewannen die Niederlande bis zum Turnierstart nicht einmal die Hälfte.

Erschwerend hinzu kamen zahlreiche Verletzungsprobleme. Europas Fußballer des Jahres von 2019 Virgil van Dijk fehlt seit Monaten wegen eines Kreuzbandrisses, kurz vor dem EM-Start erwischte es Donny van de Beek (Leiste) und Stammkeeper Jasper Cillessen (Corona). Gegen die Ukraine musste dann auch noch Abwehrchef Matthijs de Ligt (Leiste) passen.

"Ich habe ein Team gesehen, das sehr ausbalanciert und dominant gespielt hat", so De Boer, der auch weiß, dass für Österreich gegen die Oranjes selten etwas zu holen war. Die letzten sechs Aufeinandertreffen gingen alle an die Holländer.

"Österreich hat einen guten Eindruck gemacht, sie können verschiedene Systeme spielen. Sie geben immer Vollgas, die Mentalität ist gut. Sie werden uns das Leben schwermachen", sagt De Boer und weiß, dass Arnautovics Sperre ein Vorteil ist: "Das ist natürlich schade für Österreich. Österreich wird ihn vermissen. Für uns ist es ein Vorteil. Er hat (gegen Nordmazedonien) nach seiner Einwechslung sofort den Unterschied ausgemacht."

Der Spielplan in Gruppe C

13.06.2021 Österreich 3:1 Nordmazedonien Niederlande 3:2 Ukraine 17.06.2021 Ukraine -:- Nordmazedonien Niederlande -:- Österreich 21.06.2021 Ukraine -:- Österreich Nordmazedonien -:- Niederlande

Österreich - Niederlande im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer und Roman Mählich. Rainer Pariasek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Marko Arnautovic

Das ÖFB-Team gegen Holland im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Österreich vs. Niederlande: Mögliche Aufstellungen

Österreich: Bachmann - Hinteregger, Alaba, Dragovic - Ulmer, Schlager, Laimer, Sabitzer, Lainer - Baumgartner, Kalajdzic;

Niederlande: Stekelenburg - Timber/De Ligt, Blind, De Vrij - Van Aanholt, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Dumfries - Weghorst, Depay;

Arnautovic entschuldigt sich für Entgleisung und fasst Sperre aus

Marko Arnautovic hat sich für seine Entgleisungen beim 3:1-Auftaktsieg gegen EM-Neuling Nordmazedonien entschuldigt. "Es gab gestern einige hitzige Worte in den Emotionen des Spiels, für die ich mich entschuldigen möchte", schrieb Arnautovic am Montag in einer Instagram-Story: "Ich bin kein Rassist!"

ÖFB-Kapitän David Alaba hatte Arnautovic nach dessen Treffer zum 3:1 (89.) beim Torjubel heftig am Kinn gepackt und wollte seinen aufgebrachten Teamkollegen zur Ruhe bringen. Zuvor soll Arnautovic gegen seinen Gegenspieler Ezgjan Alioski gepöbelt und einen diffamierenden Begriff für Albaner benutzt haben.

"Ganz besonders bei meinen Freunden aus Nordmazedonien und Albanien" wolle er sich entschuldigen, führte Arnautovic aus: "Ich habe Freunde in fast jedem Land und ich stehe für Vielfalt. Jeder, der mich kennt, weiß das."

Am Mittwoch verkündete die UEFA das Strafausmaß für die Aktion. Arnautovic wird für ein Spiel gesperrt - damit fehlt der Stürmer gegen die Niederlande, dürfte im Duell mit der Ukraine aber wieder am Start sein.

Die Tabelle in Gruppe C