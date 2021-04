Emir Karic wechselt von Altach zum SV Darmstadt

Der erste Lilien-Neuzugang für die kommende Spielzeit steht fest: Emir Karic kommt ablösefrei vom SCR Altach. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb ein Arbeitspapier bis Juni 2024.

Der in Linz geborene Österreicher unterschrieb 2015 beim FC Liefering seinen ersten Profivertrag und bestritt während seiner drei Jahre insgesamt 63 Partien.

2018 wechselte er zum SCR Altach und kam seither in 82 Begegnungen zum Einsatz (davon 73 in der dortigen Bundesliga). Für den österreichischen Fußballverband absolvierte Karic in der U18, U19 und U21 insgesamt neun Länderspiele.

"Ich freue mich nach drei Jahren in Altach auf die neue Herausforderung bei Darmstadt 98 und bin der Überzeugung, dass es der richtige Klub für meinen Karriereschritt ist. Bei den Lilien hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Außerdem reizt mich der deutsche Fußball, den ich in der Vergangenheit immer verfolgt habe. Auch wenn ich mich sehr auf die neue Aufgabe in Darmstadt freue, gilt meine volle Konzentration bis zur Sommerpause ausschließlich dem SCR Altach", sagt Karic in einer Aussendung.