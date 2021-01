WAC-Neuzugang Thorsten Röcher: "Sturm hat sich nicht gemeldet"

Thorsten Röcher ist zurück in der österreichischen Bundesliga. Der 29-Jährige unterschrieb beim Wolfsberger AC. Nun erklärt der Offensivspieler seine Entscheidung.

Seit Röchers Wechsel von Sturm Graz zu Ingolstadt wurde der 29-Jährige regelmäßig mit einer Rückkehr in die Steiermark in Verbindung gebracht. Also warum landete Röcher nicht wieder bei Sturm?

"Ganz einfach: Es hat sich keiner bei mir gemeldet. Seit dem Abgang im Sommer hat es keinen Kontakt mehr gegeben. Aber das muss man akzeptieren. Es waren zwei schöne Jahre, ich habe viele Freundschaften geschlossen und werde den Klub immer im Herzen tragen. Jetzt fange ich beim WAC wieder bei null an", erklärt Röcher der Kleinen Zeitung.

Gespräche mit dem WAC, bei dem er bis Sommer 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb, gab es schon länger: "Es hat schon im Sommer einen Flirt mit dem WAC gegeben. Jetzt hat es gepasst. Auf die Europa-League-Spiele gegen Tottenham freue ich mich riesig. Zudem kenne ich viele Spieler und der offensive Stil taugt mir."