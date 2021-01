TSV Hartberg - Red Bull Salzburg: Die Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am 15. Spieltag der österreichischen Bundesliga gastiert Red Bull Salzburg am Samstag um 17:00 Uhr in Hartberg. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am Samstag um 17:00 Uhr empfängt der TSV Hartberg als klarer Underdog Red Bull Salzburg in der Profertil Arena.

Von den letzten neun Duellen konnte Serienmeister Salzburg exorbitante acht gewinnen, einmal endete das Aufeinandertreffen mit einem 2:2-Unentschieden (Dezember 2019).

Zuletzt siegten die Bullen sogar klar und deutlich mit 7:1 im eigenen Stadion.

Die letzten neun Duelle zwischen Salzburg und Hartberg

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis So. 04.10.2020 7:1 So. 28.06.2020 3:0 So. 07.06.2020 0:6 Sa. 14.12.2019 2:2 Sa. 14.09.2019 7:2 Sa. 24.11.2018 0:4 Sa. 18.08.2018 2:0 Di. 01.05.2012 0:1 Di. 18.04.1989 7:8 n.E.

TSV Hartberg vs. RB Salzburg live im TV & Livestream

Das Duell zwischen Hartberg und Salzburg läuft am Samstag auf Sky Sport Austria 2 HD im Einzelspiel. Die Übertragung beginnt um 16:00 Uhr, Ankick ist eine Stunde später.

Auf Sky Sport Austria 1 HD findet ihr die Konferenz-Schaltung mit SV Ried gegen Admira.

Hartberg gegen Salzburg im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 18:30 Uhr). Bitte hier entlang.