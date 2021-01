LASK - SK Rapid Wien: Die Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am Sonntag um 17:00 Uhr wartet auf alle Fans der österreichischen Bundesliga ein absoluter Kracher: Der LASK empfängt Rapid Wien. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das Duell zwischen dem LASK und Rapid Wien hat am 15. Spieltag definitiv Unterhaltungswert.

Die Linzer schnupften den WAC am vergangenen Mittwoch auswärts mit 3:0, der SK Rapid fuhr mit einem 2:1 Heimsieg gegen den SKN St. Pölten den dritten Ligasieg in Folge ein.

Mit einem Heimsieg könnte der LASK am Sonntag mit Salzburg-Verfolger Rapid gleichziehen, die Hütteldorfer könnten sich im Gegenzug auf sechs Punkte distanzieren.

So stark sich der LASK in den vergangenen Monaten auch präsentierte, Rapid war durchwegs ein Angstgegner für die Oberösterreicher. Die vergangenen vier Duelle beider Mannschaften gingen allesamt an die Hütteldorfer - und das mit einer Tordifferenz von 11:1 für Rapid.

LASK vs. Rapid: Die letzten 10 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis So. 04.10.2020 3:0 Mi. 01.07.2020 3:1 Mi. 10.06.2020 0:1 So. 01.12.2019 0:4 Sa. 24.08.2019 1:2 Mi. 03.04.2019 4:5 n.E. So. 25.11.2018 0:1 So. 19.08.2018 2:1 Sa. 05.05.2018 0:2 Sa. 24.02.2018 2:0

LASK gegen Rapid live im TV & Livestream

Das Duell zwischen LASK und Rapid läuft am Sonntag auf Sky Sport Austria 1 HD im Einzelspiel. Die Übertragung beginnt um 16:00 Uhr, Ankick ist eine Stunde später.

© imago images

LASK vs. SK Rapid Wien im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 17:00 Uhr). Bitte hier entlang.