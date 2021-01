FK Austria Wien: Bright Edomwonyi vor Wechsel zu Atromitos Athen

Das Missverständnis Bright Edomwonyi dürfte bei der Wiener Austria ein Ende finden: Der Stürmer steht vor einem Wechsel zu Atromitos Athen (Griechenland).

Das berichtet die Kronen Zeitung. Der 26-jähige Angreifer dockte vor zweieinhalb Jahren bei den Veilchen an, erzielte in 65 Partien jedoch nur acht Tore und konnte nie an seine Leistungen bei Sturm Graz anschließen.

In Athen würde Edomwonyi auf viel Österreich-Bezug treffen. Gecoach wird die Mannschaft wieder von Damir Canadi, auf dem Feld stehen Ex-Rapidler Lucas Galvao und Patrick Salomon.

Zuletzt konnte sich die Austria auch von Alon Turgeman (Hapoel Haifa) trennen. Mit Agim Zeka (Royal Mouscron) und Eric Martel (RB Leipzig) wurden zwei Neuzugänge präsentiert.